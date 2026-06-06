Fondation CMA CGM تنقل 1000 طن من المساعدات الإنسانية التابعة لبرنامج الأغذية العالميّ

أعلنت Fondation CMA CGM، في بيان، أنه "في مواجهة الأزمة الإنسانية المستمرة في لبنان وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، قامت Fondation CMA CGM بتسخير القدرات اللوجستية لمجموعة CMA CGM من أجل ضمان نقل أكثر من 1000 طن من المساعدات الغذائية المخصصة للمجتمعات النازحة والمتضررة في مختلف أنحاء البلاد. وتساهم هذه الحصص الغذائية الأساسية في الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لأكثر من مليون نازح:

• تم نقل 65 حاوية من المساعدات الإنسانية من برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع Fondation CMA CGM من مرسين في تركيا إلى مرفأ بيروت على متن السفينة CMA CGM TOKYO

• سيتم توزيع 1,000 طن من الحصص الغذائية، مخصصة للمتضررين جراء تدهور الأوضاع الغذائية في مختلف أنحاء لبنان

• منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط، نقلت CMA CGM Fondation آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى لبنان عبر البحر والجو، بالشراكة مع جهات مؤسساتية ومنظمات غير حكومية دولية".

كما أعلنت أن "هذه العملية الطارئة تندرج ضمن برنامج «حاويات الأمل»، وهي امتداد لالتزام Fondation CMA CGM تجاه لبنان منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط، حيث قامت بعدة مبادارات منها:

• نقل 60 طناً من المساعدات الإنسانية الفرنسية من خلال طائرة CMA CGM AIR CARGO

• نقل 800 طن من المساعدات المصرية بحراً

• نقل 600 طن من المساعدات الطارئة من قبل الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي

• دعم Œuvre d'Orient لنقل أول قافلة مساعدات إنسانية إلى دِبِل في جنوب لبنان

• وضع الـ PharmaBox بالتعاون مع كاريتاس، وهي حاوية تم تحويلها إلى صيدلية متنقلة لتلبية الخدمات الصحية الأساسية لـ97,000 شخص".

وجدّدت Fondation CMA CGM في العام 2026 دعمها للصليب الأحمر اللبناني من خلال المساهمة في تشغيل مراكز نقل الدم وتغطية وقود سيارات الإسعاف. ومنذ عام 2020، تم توزيع أكثر من 4 ملايين وجبة في لبنان، منها أكثر من 700,000 في عام 2025، بالشراكة مع منظمات غير حكومية محلية ومطابخ مجتمعية. وفي مواجهة الكوارث الطبيعية والنزاعات، تقوم Fondation CMA CGMمن خلال برنامج «حاويات الأمل»، بتسخير خبرتها اللوجستية (الحاويات، السفن، الطائرات، المستودعات، الشاحنات) للاستجابة السريعة لاحتياجات السكان وقد ساهمت منذ عام 2020 في نقل أكثر من 850 حاوية من المساعدات الإنسانية بحرًا.