مخزومي: استقبلتُ وفدًا من فوج إطفاء بيروت وجرى عرض لأوضاع الفوج واحتياجاته والتحديات

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس": "استقبلتُ وفدًا من فوج إطفاء بيروت، حيث جرى عرض لأوضاع الفوج واحتياجاته والتحديات التي تواجه عناصره في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى البحث في سبل تعزيز الجهوزية والإمكانات اللوجستية والتقنية بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية المواطنين. أكدتُ خلال اللقاء أن دعم المؤسسات الخدماتية والأجهزة الميدانية في العاصمة يشكل أولوية وطنية، مشيدًا بالتضحيات الكبيرة والجهود الاستثنائية التي يبذلها عناصر فوج إطفاء بيروت في أداء رسالتهم الإنسانية والوطنية، والتي تستوجب إنصافهم وتقدير حقوقهم بما يليق بحجم تضحياتهم. كما شددتُ على ضرورة تحييد فوج إطفاء بيروت عن أي تجاذبات أو حسابات سياسية، فالعناصر الذين يضعون حياتهم في خدمة الناس يستحقون أن يكونوا موضع إجماع ودعم، بعيدًا عن أي خلافات، مع التأكيد على أهمية توفير كل مقومات الدعم والتعاون لضمان استمرارية عمل الفوج ورفع مستوى الجهوزية لمواجهة مختلف الطوارئ والتحديات".