الراعي: الحرب لا تصنع سلامًا ونرجو أن تثمر المفاوضات نتائج ملموسة تقود إلى الاستقرار

شدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن الحرب لا تصنع سلامًا، ولا تبني أوطانًا، ولا تؤسس مستقبلًا، لافتا الى أن الرؤية الحكيمة، والقرار المسؤول، والإرادة الصلبة في البحث عن حلول عادلة ومستدامة، هي التي تفتح الطريق أمام الاستقرار والأمن والازدهار.



وقال الراعي في خلال قداس تكريس لبنان والانتشار لقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر في بازيليك سيدة لبنان - حريصا: "نرجو أن تثمر المفاوضات الجارية نتائج ملموسة تقود إلى الاستقرار، وأن تتغلب لغة الحكمة على لغة التصعيد، لأن الشعوب لم تعد تحتمل المزيد من المعاناة".



وأضاف: "تكريس لبنان وبلدان الشرق الأوسط وبلدان الانتشار لقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر هو إعلان رجاء بأن هذه الأرض، مهما اشتدت عليها المحن، ليست متروكة لمصيرها، بل لها رب نرجع إليه، ولها أم نلجأ إليها، ولها قلبان لا يتوقفان عن النبض بالمحبة والرحمة والشفاعة. ومن هنا نفهم أن التكريس هو مسيرة متواصلة من الإيمان والثقة والتجدد".



وتابع: "إنه دعوة لأن تتجدد شعوبنا في الرجاء، وأن تستعيد أوطاننا رسالتها، وأن يبقى الإنسان في هذه المنطقة مؤمنًا بأن الله حاضر في تاريخه، ومرافق لمسيرته، وعامل في قلب معاناته. فحين نسلّم ذواتنا وأوطاننا لقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر، نعلن أن الرجاء أقوى من اليأس، وأن المحبة أقوى من الكراهية، وأن نعمة الله تبقى أقوى من كل ما يواجهه الإنسان من صعوبات وتحديات".



وأكد أن "تكريس لبنان والشرق الأوسط لقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر يبقى تأكيدًا على أن هذا الوطن وهذه المنطقة ما زال لهما مكان في قلب الله، وما زالت لهما رسالة ينبغي أن تُحفظ وتُصان وتُستكمل".