الحصيلة الإجمالية للعدوان: 3613 شهيدا و11072 جريحا منذ 2 آذار

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 7 حزيران باتت كالتالي: 3613 شهيدا و 11072 جريحا.