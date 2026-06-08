لجنة التربية ناقشت واقع الامتحانات الرسمية

ناقشت جلسة للجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، برئاسة النائب حسن مراد وحضور وزير الدفاع ميشال منسى والأعضاء، واقع الامتحانات الرسمية التي ستجرى وفقًا لآلية وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي.

كما ناقشت مدى انعكاسها على السلامة العامة للطلاب والأساتذة وأولياء الطلاب على ضوء التطورات الأمنية المتلاحقة.

وبعد الجلسة، قال مراد: "عقدت لجنة التربية اجتماعا طارئا بحضور معالي وزير الدفاع وممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع وغياب معالي وزيرة التربية التي اعتذرت بداعي السفر، وخصصت الجلسة لمقاربة الامتحانات الرسمية من الوجهة الامنية وضمانة السلامة العامة للطلاب أثناء انتقالهم إلى مراكز الامتحانات لا سيما ان خطة الوزارة ألغت شهادة البروفيه وحسب الاسباب الموجبة كانت الاسباب الامنية الخطيرة الامر الذي يستحيل حاليا في ظل القصف المتكرر والتحليق الكثيف للطائرات والمخاطر الامنية على الطرقات وصعوبة ضمان الحد الادنى من السلامة العامة".

وأضاف: "واستمعنا إلى موقف وزارتي الدفاع والداخلية والمخاوف الامنية المطروحة لا سيما في ظل الاختلاف بالمعايير كليا هذه السنة عن السنوات السابقة وعدم توافر اي ضمانات أمنية حاليا، وان شاء الله يوم الخميس دعونا الجميع لحضور جلسة طارئة واستثنائية لاستكمال اجتماعاتنا بما يخص الية اجراء الامتحانات ولنبني على الشيء مقتضاه".



