الرئيس عون لـCNN: الوقت حان لتغليب قوة المنطق على منطق القوة

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مقابلة مع شبكة CNN، أن لبنان يسعى إلى إقامة علاقة جيدة مع إيران ترتكز على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشدداً على أنه لا يجوز تدمير لبنان من أجل مصالح أي طرف.



ودعا عون إسرائيل إلى إظهار التزام ورغبة حقيقية بإنهاء الحرب، معتبراً أن الوقت حان لتغليب قوة المنطق على منطق القوة.



وفي ما يتعلق بحزب الله، قال إن عناصر الحزب هم لبنانيون ولهم الحق في العيش بكرامة، ولكن تحت حماية الدولة، محذراً من أن الحزب سيخسر تأييد الناس إذا رفض تسليم سلاحه أو التفاوض مع الحكومة.



وأكد رئيس الجمهورية أن المسؤولين اللبنانيين موحدون من أجل إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يمثل الطائفة الشيعية وليس حزب الله فقط.



ورداً على سؤال حول رسالة يوجهها إلى الإسرائيليين، قال عون: "هل تريدون فعلاً العيش في حرب لا تنتهي؟ ألم تسأموا من الحرب منذ العام 1948؟ إذا كنتم تريدون السلام فلنجلس ونتحدث، وإلا فلن نعيش جميعاً بأمن وأمان".



كما أعلن أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.



وكشف عون أنه يحاول الاستفادة من اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالنزاع، مؤكداً أن لبنان يعتمد على ترامب وفريقه، وأن المفاوضات كانت صعبة وانتهت إلى التوصل لوقف إطلاق نار مقابل انسحاب حزب الله من الخط الجنوبي.