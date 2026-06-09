اصابة عنصرين من الدفاع المدني خلال تنفيذ مهمة إسعاف في بلدة الشرقية – قضاء النبطية

اعلن الدفاع المدني انه وخلال قيام فرق الدفاع المدني على سحب جريح وإسعافه إثر غارة نفّذتها مسيّرة على سيارة في بلدة الشرقية – قضاء النبطية، تعرّضت فرقه لاستهدافٍ ثانٍ بمسيّرة، ما أدّى إلى إصابة عنصرين من الدفاع المدني بجروح طفيفة، نُقلا على إثرها مع الجريح المدني إلى أحد المستشفيات.



