سلام استقبل شيخ العقل على رأس وفد من اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، على رأس وفد من اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية، التي تضم ممثّلين عن رؤساء الطوائف الدينية في لبنان.



وأطلع الوفد الرئيس سلام على نتائج القمة الروحية التي عُقدت الأسبوع الماضي في دار طائفة الموحّدين الدروز في بيروت.



ومن جهته، أثنى الرئيس سلام على نتائج القمة الروحية ودورها في "تهدئة النفوس ومواجهة خطاب الكراهية والفتن".