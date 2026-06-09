انطلاق الأعمال التنفيذية في مطار القليعات... وهدم أول مبنى تمهيدًا لإنشاء مبنى الركاب

بعد أيام على احتفال وضع حجر الأساس لمشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوّض في القليعات، بدأت الأعمال التنفيذية على الأرض.

فقد باشرت شركة Sky Lounge Services المشغلة للمطار أعمال الهدم في الموقع، حيث تم هدم المبنى الذي كان يُستخدم سابقاً كنادٍ للضباط داخل القاعدة الجوية.

ومن المقرر أن يُشيّد مكانه مبنى الركاب الرئيسي (terminal) الذي سيشكّل البوابة الأساسية للمطار عند بدء تشغيله.

وتأتي هذه الخطوة كأول إجراء عملي بعد إطلاق المشروع رسمياً السبت الماضي، في إطار خطة تطوير المطار وتحويله إلى مرفق مدني مخصص للرحلات التجارية، على أن تستكمل المراحل الأخرى تباعاً خلال الأشهر المقبلة.