نتنياهو مخاطبا اللبنانيين: "انضموا إلى إسرائيل" في مواجهة حزب الله

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله، معتبرا أن البلد أصبح "رهينة" بيد التنظيم المسلح الموالي لإيران.



وقال نتنياهو، في رسالة مصوّرة وجّهها إلى اللبنانيين، إن "إسرائيل ليست في حالة حرب معكم، نحن في حالة حرب مع حزب الله الذي احتجز بلدكم رهينة… إسرائيل تريد السلام معكم، مع لبنان".



وأضاف: "اغتنموا مستقبلكم. انضموا إلى إسرائيل. ابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا. وبمجرّد تفكيك حزب الله، ستكون الاحتمالات لا حصر لها، وستكون هائلة جدا".

