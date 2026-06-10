اتصال بين فيصل بن فرحان ونواف سلام: توجيه سعودي باستئناف الصادرات اللبنانية ودعم لاستقرار لبنان وسيادته

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبداللّه وزير الخارجية السعودية اتصالًا هاتفيًا اليوم، برئيس مجلس الوزراء نواف سلام نقل خلاله توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بناء على طلب الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس مجلس الوزراء، ووفقًا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي، وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون معها وتقديمه التعهدات المطلوبة.

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه الشقيق، وثقته باتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.