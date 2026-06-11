البطريرك ميناسيان من بعبدا: ندعم المواقف التي أعلنها الرئيس عون

شكر كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على الجهود التي يبذلها لإخراج لبنان من الوضع الراهن وتحقيق سيادة الدولة على كامل أراضيها، ولا سيما من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن.



كما أعرب خلال لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا، عن دعمه للمواقف التي أعلنها الرئيس عون، والتي تحفظ كرامة لبنان واللبنانيين في مختلف المجالات.



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