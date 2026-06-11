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الخطيب إستقبل المدير العام لأمن الدولة ونائبه... وتأكيد أهمية الوحدة الداخلية

أخبار لبنان
2026-06-11 | 05:46
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الخطيب إستقبل المدير العام لأمن الدولة ونائبه... وتأكيد أهمية الوحدة الداخلية
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الخطيب إستقبل المدير العام لأمن الدولة ونائبه... وتأكيد أهمية الوحدة الداخلية

إستقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم في مقر المجلس في الحازمية، المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء ادغار لاوندس ونائبه العميد مرشد سليمان، في زيارة معايدة بالأضحى المبارك. 

وتم في خلال اللقاء التداول في الشؤون الراهنة وآفاق المرحلة المقبلة في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان والحرب في المنطقة. 

وكان تأكيد خلال اللقاء على ضرورة وأهمية الوحدة الداخلية لمواجهة التطورات الراهنة. 

وعبّر العلامة الخطيب عن ارتياحه في هذا الصدد، منوها بدور القوى العسكرية والأمنية وتلاحمها في هذا المجال. 

وتطرق الحديث الى مناسبة العاشوراء ومجالس العزاء في هذه المرحلة الدقيقة، فأكد العلامة الخطيب أن المجلس الشيعي ستكون له رسالة توجيهية في هذا المجال بالتفاهم مع حركة "أمل" و"حزب الله" ، لكي تمر هذه المناسبة في أجواء هادئة ومستقرة.

أخبار لبنان

علي الخطيب

أمن الدولة

ادغار لاوندس

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