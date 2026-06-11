الرئيس عون: لا نقبل بأن تملي إيران على لبنان ما يجب فعله

أكّد الرئيس جوزاف عون أنّه إذا اختار حزب الله البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه.



وقال لرويترز: "لا خيار لدينا سوى التفاوض لإنهاء هذا الصراع وكذلك الإسرائيليون".



وأضاف: "لا نقبل بأن يصبح لبنان ساحة لحروب الآخرين ومصممون على المسار الدبلوماسي فلا حل عسكريًا".



كذلك، ندد عون بأن تملي إيران على لبنان ما يجب فعله، مشيرًا إلى أنّ الأخير دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمها.



وشدد على أنّ مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس في يد إيران أو إسرائيل.