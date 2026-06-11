وزيرة التربية: إعادة النظر بالخطة الموضوعة لإجراء الامتحانات ويهمّنا ضمان سلامة الطلاب

أعلنت وزارة التربية إعادة النظر بالخطة الموضوعة لإجراء الامتحانات الرسمية وتعديلها، بعد الاستماع إلى توصية النواب.



وأوضحت وزيرة التربية بعد اجتماع لجنة التربية النيابية أنّها تبحث في الوصول إلى صيغة تضمن أمن الطلاب.



وتمنت على الطلاب الإستمرار في الدراسة.



وقالت: "وعدت النواب بأنّ وزارة التربية ستعيد النظر في الخطة وسنلتقي المختصين الأمنيين في وزارة الدفاع وعلى ضوء ذلك سنطرح الخطوات الأخرى وآلية تطبيقها في الامتحانات الرسمية".



ولفتت إلى وجود نقطة تقاطع مهمة وهي ضمان سلامة الطلاب.