السيدة الأولى من مركز "طموح": نأمل عودة النازحين إلى قراهم في الجنوب

أعربت السيدة الاولى نعمت عون عن أملها في عودة النازحين من أرض الجنوب، الى قراهم ومنازلهم قريباً جداً، وشددت على أن صورة لبنان الحقيقية هي صورة المحبة والتضامن والرسالة.



كلام السيدة عون جاء زيارة الى مركز جمعية "طموح" حيث إطلعت على المبادرات التي تنفذها الجمعية في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والإغاثة الإنسانية، وإلتقت أطفالاً نازحين.







