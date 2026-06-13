حراك عربي يساند لبنان لوقف النار...تعنّت إسرائيل و«حزب الله» يعرقلانه (الشرق الأوسط)

عون في ذكرى اغتيال الوزير السابق طوني سليمان فرنجيه: لبنان أمام خيار الدولة أو منطق الميليشيات

عون في ذكرى اغتيال الوزير السابق طوني سليمان فرنجيه: لبنان أمام خيار الدولة أو منطق الميليشيات

التفاهم الأميركي - الإيراني لن ينهي الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» (الشرق الأوسط)