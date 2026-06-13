طوني فرنجيه في 13 حزيران: هل عاد بعض المسيحيين عن خطيئتهم؟

كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على منصة "X"، في الذكرى الثامنة والأربعين على مجزرة إهدن: "بعد 48 عاماً على مجزرة إهدن واجبنا أن نسأل:



_هل عاد بعض المسيحيين عن خطيئتهم؟ هل استخلصوا العبر من تلك المرحلة؟



_هل انقسم المسيحيون من قبل كما حصل بعد المجزرة وما تلاها من مجازر وحروب؟



_هل عادت حقوق المسيحيين وقدراتهم وأوضاعهم كما كانت قبل المجزرة وما تبعها؟



_أما آن الأوان أن نكرّم شهداءنا بمنع تكرار المآسي لا بإعادة إنتاج الانقسامات؟



_هل تعلّمنا ألا نراهن على المعادلات الخارجية لفرض معادلات داخلية؟



_هل يمكن لأي مشروع سياسي أن ينجح عبر إلغاء الخصوم وتعميق الانقسامات؟



أخيراً متى يتحوّل المجتمع إلى مجتمعٍ يحاسب الذين قادوه بإجرامٍ إلى الدمار و الهلاك؟".