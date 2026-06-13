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طوني فرنجيه في 13 حزيران: هل عاد بعض المسيحيين عن خطيئتهم؟

أخبار لبنان
2026-06-13 | 05:08
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طوني فرنجيه في 13 حزيران: هل عاد بعض المسيحيين عن خطيئتهم؟
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طوني فرنجيه في 13 حزيران: هل عاد بعض المسيحيين عن خطيئتهم؟

 كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على منصة "X"، في الذكرى الثامنة والأربعين على مجزرة إهدن: "بعد 48 عاماً  على مجزرة إهدن واجبنا أن نسأل:

_هل عاد بعض المسيحيين عن خطيئتهم؟ هل استخلصوا العبر من تلك المرحلة؟

_هل انقسم المسيحيون من قبل  كما حصل بعد المجزرة وما تلاها من مجازر وحروب؟

_هل عادت حقوق المسيحيين وقدراتهم وأوضاعهم كما كانت قبل المجزرة وما تبعها؟

_أما آن الأوان أن نكرّم شهداءنا بمنع تكرار المآسي لا بإعادة إنتاج الانقسامات؟

_هل تعلّمنا ألا نراهن على المعادلات الخارجية لفرض معادلات داخلية؟

_هل يمكن لأي مشروع سياسي أن ينجح عبر إلغاء الخصوم  وتعميق الانقسامات؟

أخيراً متى يتحوّل المجتمع إلى مجتمعٍ يحاسب الذين قادوه بإجرامٍ إلى الدمار و الهلاك؟".

أخبار لبنان

فرنجيه

حزيران:

المسيحيين

خطيئتهم؟

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