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هاشم: المطلوب التخلي عن الانانية والعصبية ومواجهة العدو بكل الاساليب المتاحة
أخبار لبنان
2026-06-13 | 05:43
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هاشم: المطلوب التخلي عن الانانية والعصبية ومواجهة العدو بكل الاساليب المتاحة
أسف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، أن تستمر لغة التهديد والتهويل والمطالبة بالمحاسبة في وقت يستمر العدوان الاسرائيلي.
وقال: "المطلوب في هذه اللحظة التخلي عن الانانية والعصبية ومواجهة العدو بكل الاساليب المتاحة وكل من موقعه لان ما يصيب منطقة انما يصيب الوطن واهداف واطماع الاسرائيلي تطال لبنان والمنطقة خدمة لمشروع اسرائيل الكبرى والاولوية مفترض ان تكون وقف العدوان والانسحاب قبل ان ينطق اي فريق بنياته المخبأة تجاه شركائه لان لبنان لن يبقى اذا استمرت سياسة المصالح الاحادية على حساب ما يجمع والسعي الى المشترك ليبقى الوطن لجميع ابنائه بدل ان ينفذ الاعداء غاياتهم ومشاريعم عل حساب وجود لبنان".
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