الحصيلة الإجمالية للعدوان: 3756 شهيدا و11632 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 13 حزيران باتت كالتالي:



3756 شهيدا و11632 جريحًا.