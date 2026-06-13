فريد البستاني يدعو القضاء لتوجيه مذكرة إستدعاء للوزير بوشيكيان

نشدّ على يد القضاء اللبناني ممثلاً بمدّعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج ليقوم بتوجيه مذكرة إلى السلطات الكنديّة لاستدعاء الوزير السابق جورج بوشيكيان الموجود حاليّاً في كندا، وذلك عقب فراره من وجه العدالة، بعد تقديم إخبار بحقه من قبل وزير الصناعة بناء على المستندات التي… — Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) June 13, 2026

كتب النائب فريد البستاني على حسابه على منصّة "إكس": "‏نشدّ على يد القضاء اللبناني ممثلاً بمدّعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج ليقوم بتوجيه مذكرة إلى السلطات الكنديّة لاستدعاء الوزير السابق جورج بوشيكيان الموجود حاليّاً في كندا، وذلك عقب فراره من وجه العدالة، بعد تقديم إخبار بحقه من قبل وزير الصناعة بناء على المستندات التي قدمتها والمساءلة التي جرت امام لجنة الإقتصاد الوطني في مجلس النواب".