طقس ربيعيّ رطب من دون تغيّر جذريّ في درجات الحرارة

يؤثّر ‎طقس ربيعيّ رطب على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة من دون تغيّر جذريّ في درجات الحرارة.

وتتمحور الدرجات حول معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر.

وتبقى الرطوبة مرتفعة نسبيًا، ما يؤدي إلى تشكّل سحب فوق السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : مشمس يتحول الى غائم جزئيًا

-الحرارة : بين ٢٠ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٣ و ٣١ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليًا جبلًا

- حال البحر : متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين:

مشمس يتحول الى غائم جزئيًا السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣١ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء:

مشمس يتحول الى غائم جزئيًا السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣١ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.