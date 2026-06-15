وزير الاتصالات: نرحّب بأي جهة تساهم في وقف الحرب

قال وزير الاتصالات شارل الحاج: "أي حدا بيساعد يوقف الحرب أهلاً وسهلاً فيه، بس مستقبل لبنان وقرارو بينعملوا ببيروت ومن خلال الدولة اللبنانية، مش بأي عاصمة تانية".