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وزيرة الشؤون بحثت ومدير الاونيسكو تعزيز التعاون في مجالات التربية والثقافة والإعلام وحماية التراث والحرف التقليدية
أخبار لبنان
2026-06-15 | 12:59
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وزيرة الشؤون بحثت ومدير الاونيسكو تعزيز التعاون في مجالات التربية والثقافة والإعلام وحماية التراث والحرف التقليدية
التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المدير العام لمنظمة الأونيسكو الدكتور خالد العناني، بحضور مندوبة لبنان الدائمة لدى الأونيسكو السفيرة هند درويش.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين لبنان والأونيسكو، ولا سيما في مجالات التربية والثقافة والإعلام وحماية التراث والحرف التقليدية، بما ينسجم مع الأولويات الاجتماعية والتنموية للبنان، ويعزز التماسك الاجتماعي من خلال الاستثمار في المعرفة والثقافة والحوار وبناء القدرات.
كما جرى التداول في فكرة تنظيم مؤتمر مشترك بين لبنان والأونيسكو لدعم النسيج الاجتماعي اللبناني وتعزيز دور المرأة والشباب والأطفال، والاستفادة من الثقافة والتراث والحرف التقليدية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال اللقاء، عرضت الوزيرة السيد التحديات المتفاقمة التي يواجهها لبنان وما خلّفته الأزمات المتعاقبة من آثار على الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك المجتمعات المضيفة والأسر النازحة والمتضررة. وشدّدت على أهمية تعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي، وتوسيع مجالات التعاون مع الأونيسكو، انطلاقاً من الدور الذي تؤديه التربية والثقافة والإعلام في ترسيخ التماسك الاجتماعي، وتعزيز الصمود، وإعادة بناء الثقة والروابط بين أفراد المجتمع، وخلق مساحات للحوار والاندماج داخل المجتمعات المحلية.
العناني
من جهته، أكد الدكتور العناني "التزام الأونيسكو بمواصلة دعم لبنان، باعتباره شريكاً أساسياً للمنظمة، لا سيما في مسارات التعافي التربوي والثقافي والاجتماعي". كما أبدى "استعداد الأونيسكو للتعاون في عقد المؤتمر المقترح، بما يفضي إلى بلورة مبادرات عملية وآليات تنفيذية قابلة للتطبيق، وترجمة هذه التوجهات إلى برامج ومشاريع ملموسة تخدم المجتمعات اللبنانية.
السيد
وتوجّهت الوزيرة السيد بالشكر إلى المدير العام للأونيسكو وفريق عمله على "التزامهم المستمر بدعم لبنان ومواكبة احتياجاته، وعلى الجهود التي تبذلها المنظمة في تعزيز التنمية الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر حاجة ودعم مسارات التعافي والصمود".
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