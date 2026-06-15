اتصال بين بري وعرقجي...

جرى مساء اليوم إتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير خارجية ايران عباس عرقجي تداولا خلاله بآخر التطورات الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة وبنود الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية والذي تضمن بندا أساسيا قضى بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان .



عرقجي وضع الرئيس بري في تفاصيل بنود الاتفاق لا سيما وقف الحرب على لبنان ، مؤكداً ان هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة 60 يوما ، وأن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم .



الرئيس بري جدد الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك للجهات الإقليمية والدولية دعمهم ومؤازرتهم للبنان في هذه المرحلة الراهنة .