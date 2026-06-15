رئيس الجمهورية تلقى اتصالا من عراقجي: استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية

‏تلقّى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، تم خلاله التداول في المستجدات الإقليمية الراهنة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.



وخلال الاتصال، رحّب الرئيس عون بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن أمله في أن "يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".



كما تم التأكيد على أهمية "مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على دولها وشعوبها".



وشدّد رئيس الجمهورية على أن "استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية".



كما اكد الوزير عراقجي على أهمية "احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف"، معرباً عن تطلعه إلى أن "تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها هذا التفاهم في دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه".