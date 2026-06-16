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الرئيس عون لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة: نأمل أن تحمل التطورات الأخيرة ما ينهي معاناة شعبنا
أخبار لبنان
2026-06-16 | 02:17
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الرئيس عون لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة: نأمل أن تحمل التطورات الأخيرة ما ينهي معاناة شعبنا
لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، تقدم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، بأحر التهاني وأصدق الأمنيات، سائلا الله عز وجل أن يحلّ هذا العام بالخير والامان على الوطن واهله.
وقال : "تأتي هذه المناسبة المباركة، في وقت يمر فيه لبنان في ظروف استثنائية بالغة الدقة، وتواجه منطقتنا الإقليمية تطورات وتحديات متسارعة تستدعي منا أعلى درجات الوعي والمسؤولية.
إننا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، مدعوون كصيغة نموذجية فريدة إلى ترسيخ وحدتنا الوطنية، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وتعزيز تضامننا الإنساني والوطني لمواجهة الأخطار المحدقة بنا، صوناً لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.
ونأمل أن تحمل التطورات الأخيرة ما ينهي معاناة شعبنا ويحرر ارضنا المحتلة ويوفقنا في سعينا إلى تحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون من عزة وكرامة وراحة بال. كل عام وانتم بخير".
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