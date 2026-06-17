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نقابة موظفي المصارف في الشمال: لحفظ الحقوق وصون الكرامات المهنية والإنسانية

أخبار لبنان
2026-06-17 | 04:40
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نقابة موظفي المصارف في الشمال: لحفظ الحقوق وصون الكرامات المهنية والإنسانية
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نقابة موظفي المصارف في الشمال: لحفظ الحقوق وصون الكرامات المهنية والإنسانية

أعلنت نقابة موظفي المصارف في الشمال متبعتها بقلق بالغ التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية والاجتماعية لموظفي المصارف، في ظل استمرار الفجوة المتزايدة بين كلفة الحياة اليومية ومستوى الرواتب والتقديمات.

وأبدت "استغرابها لاستمرار هذا الواقع رغم ما تحققه المصارف من أرباح وإيرادات، ورغم الدور الأساسي الذي يؤديه الموظفون في الحفاظ على استمرارية العمل المصرفي وتقديم الخدمات للعملاء". 

واشارت الى انه"انطلاقاً من مسؤوليتها النقابية والدفاعية، فإن نقابة موظفي المصارف الشمال ترفع توصية إلى اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بضرورة التحرك الفوري والجاد لإعادة صياغة العلاقة بين إدارات المصارف وموظفيها على أسس أكثر عدالة وإنصافاً، بما يضمن تصحيح الأجور وتحسين التقديمات الاجتماعية والإسراع في توقيع عقد العمل الجماعي لتأمين مقومات العيش الكريم للعاملين في هذا القطاع الحيوي"،

ودعت" الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها والعمل على إقرار حلول عملية ومستدامة تحفظ حقوق الموظفين وتصون كرامتهم المهنية والإنسانية، وتؤمن لهم مستوى معيشياً يليق بالدور الذي يقومون به وبالتضحيات التي يقدمونها في سبيل استمرار وتطوير القطاع المصرفي".

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