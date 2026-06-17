القاضي الحاج بحث والسفير الفرنسي في تعزيز التعاون القضائي والأمني وتفعيل آليات الإنتربول

استقبل النائب العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج، السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وناقشا سبل تعزيز التعاون القضائي والأمني بين لبنان وسوريا وفرنسا. وجرى البحث في آليات تسهيل تبادل المعلومات بصورة مباشرة، وتفعيل المعاملات الخاصة بمنظمة الإنتربول، بما يساهم في تسريع التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية مع لبنانيين، وكذلك التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية مع فرنسيين.

