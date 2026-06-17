وزير الاقتصاد بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ سبل تنمية العلاقات الإقتصادية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع وفد من مجلس الأعمال اللبنانيّ– الكويتيّ برئاسة أسعد صقال، في مكتبه بالوزارة، المستجدات الاقتصادية في البلاد وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان والكويت.



وشدد على أهمية العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين وضرورة تطوير التعاون الاقتصاديّ بما يحقق مصالح االبلدين وشعبيهما.



وشدد المجتمعون على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبنانيّ ونظيره الكويتيّ، باعتبار ذلك يشكل ركيزة أساسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع آفاقها.



واتفق المجتمعون على مجموعة من الخطوات العملية التي سيتم تنفيذها بمتابعة مباشرة من الوزير البساط، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان والكويت.