الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الاقتصاد بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ سبل تنمية العلاقات الإقتصادية

أخبار لبنان
2026-06-17 | 08:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الاقتصاد بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ سبل تنمية العلاقات الإقتصادية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الاقتصاد بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ سبل تنمية العلاقات الإقتصادية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع وفد من مجلس الأعمال اللبنانيّ– الكويتيّ برئاسة أسعد صقال، في مكتبه بالوزارة، المستجدات الاقتصادية في البلاد وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان والكويت.

وشدد على أهمية العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين وضرورة تطوير التعاون الاقتصاديّ بما يحقق مصالح االبلدين وشعبيهما.

وشدد المجتمعون على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبنانيّ ونظيره الكويتيّ، باعتبار ذلك يشكل ركيزة أساسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع آفاقها.

واتفق المجتمعون على مجموعة من الخطوات العملية التي سيتم تنفيذها بمتابعة مباشرة من الوزير البساط، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان والكويت.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الاقتصاد

الأعمال

اللبنانيّ

الكويتيّ

تنمية

العلاقات

الإقتصادية

LBCI التالي
الرئيس بري تابع مع زواره التطورات وملف النازحين
حسن خليل تعليقًا على توضيحات وزارة الأشغال عن قرار إنشاء "مؤسسة مطار بيروت الدوليّ": لنشر النظام التأسيسيّ والدراسات التي استند إليها القرار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-27

شقير بحث مع سفير سري لانكا في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-17

شقير بحث مع رئيسة مجلس الأعمال اللبناني السوري في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-07

الهيئات الإقتصادية في إجتماع مع وزير الإقتصاد: بحثٌ في إجراءات إضافية لتعزيز صمود المؤسسات الخاصة

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-18

سلام بحث مع وفد من رجال الأعمال في طرابلس في مشاريع إنمائية كبرى للمدينة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:06

الرئيس بري تابع مع زواره التطورات وملف النازحين

LBCI
أخبار لبنان
08:45

حسن خليل تعليقًا على توضيحات وزارة الأشغال عن قرار إنشاء "مؤسسة مطار بيروت الدوليّ": لنشر النظام التأسيسيّ والدراسات التي استند إليها القرار

LBCI
أخبار لبنان
08:39

نائب رئيس مجلس الوزراء في سلسلة لقاءات رسمية في أنقرة: سبل تعزيز التعاون

LBCI
أخبار لبنان
08:27

الرئيس جوزاف عون: مصرون على أنّ مسار لبنان مستقل في المفاوضات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-05-27

انذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها...

LBCI
رياضة
2026-06-15

أسرار أدمغة لاعبي كرة القدم: نيمار وكفاءة ذهنية خارقة بأقل مجهود

LBCI
خبر عاجل
2026-04-16

هبة نصر: ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس جوزاف عون

LBCI
أخبار دولية
2026-02-19

لندن تعتبر حكم السجن الصادر بحق زوجين بريطانيين في إيران "غير مبرّر إطلاقا"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:02

كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول

LBCI
أخبار دولية
07:26

ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
07:08

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا

LBCI
أخبار لبنان
06:55

بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية

LBCI
أخبار لبنان
02:59

نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

من أستراليا إلى بريطانيا… حظر السوشال ميديا لما دون 16 عاماً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
13:26

الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية

LBCI
خبر عاجل
12:05

مصدر دبلوماسي للـLBCI: الملف اللبناني حضر في إحدى اجتماعات مجموعة السبع... واتفاق على إنشاء قوة متعددة الجنسيات بعد انتهاء مهمة اليونيفيل

LBCI
خبر عاجل
11:39

السفير الأميركي لدى إسرائيل: روبيو أوضح أن إيران وحزب الله غير مرتبطين في الاتفاق

LBCI
اقتصاد
02:33

MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
03:57

بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا

LBCI
أخبار لبنان
02:39

الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية

LBCI
أمن وقضاء
04:34

"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام

LBCI
أخبار لبنان
13:34

نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران الذي نشرته الـArabiya English لبنان مذكور مرة فيه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More