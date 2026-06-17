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قاسم: نشكر إيران...

أخبار لبنان
2026-06-17 | 12:22
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قاسم: نشكر إيران...
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قاسم: نشكر إيران...

شكر الامين العامل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة وشعب بقوة الاستعداد للتضحية، وإرغام إسرائيل على وقف العدوان"، واشار في المجلس العاشورائي المركزي عند مرقد الشهيد السيد حسن نصرالله، الى ان "الهدف كان إسقاط النظام الإيراني وقد انكسر وفشل مشروع واشنطن الاستعماري لإيران".

وهنأ "الشعب الإيراني والمقاومة ودول وشعوب المنطقة والعالم التواقين إلى الاستقلال والحرية بهذا النصر الكبير".

وقال: " قوة إيران الآن معتبرة،  ولها كلمتها في المنطقة والعالم، وموازين القوة في المنطقة ستتغير".

وتابع: "لا تستهينوا بما كان يحصل من حرب على إيران، فهدف إسقاط النظام الإيراني وإعدام الحياة العزيزة الكريمة في إيران الثورة سقط وتغير الاتجاه".

ولفت قاسم، إلى أن "المقاومة في لبنان تواجه العدوان الإسرائيلي والمؤشرات تدل على أن إسرائيل تريد لبنان العاجز لتحتله وتبتلعه، والوقائع على الأرض تدل على التوسع الإسرائيلي".

واوضح ان "مشروع إسرائيل في لبنان هو إنهاء حزب الله اجتماعيًا وعسكريًا وثقافيًا، أي إبادة شريحة واسعة من الشعب اللبناني بالقتل والتهجير والنقل إلى أماكن أخرى لكي تسهل مهمة ابتلاع لبنان".

وقال: "الخطر وجودي ونحن ندافع عن حياة ومستقبل أطفالنا ولنا الحق بالدفاع".

ودعا قاسم "رئيس الجمهورية والسلطة السياسية الى تحمل مسؤولية جمع الكلمة والحوار والمناقشة الهادئة والاتفاق فيما بيننا".

أخبار لبنان

إيران...

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