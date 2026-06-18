السفير عيسى تسلّم أوراق اعتماد السفير الجزائري الجديد

تسلّم الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستّار عيسى سفير الجزائر الجديد خميسي عريف نسخة من أوراق اعتماده، تمهيداً لتقديمها لاحقاً إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون.



وكانت مناسبة جرى خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.