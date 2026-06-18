الوزير مرقص دعا من بيت الأمم المتحدة في بيروت إلى دعم مشروع قانون الإعلام الجديد المتضمن للمرة الأولى أحكاماً تكافح خطاب الكراهية

نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في لبنان، بالشراكة مع وزارة الإعلام ومنظمة "دوائر"، حلقة نقاش بعنوان: "دور الإعلام في تعزيز الثقة والحد من الانقسامات خلال النزاعات"، لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، وذلك في بيت الأمم المتحدة في بيروت.



وحضر اللقاء وزير الإعلام بول مرقص، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، والقائم بالأعمال بالإنابة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان سامي سعادي، إلى جانب صحافيين، ونشطاء في مجال الحقوق الرقمية، وخبراء في بناء السلام، وطلاب، ومهنيين في قطاع الإعلام، لمناقشة دور الإعلام والمنصات الرقمية في تشكيل الخطاب العام خلال الأزمات.



الوزير مرقص



وأكد مرقص في كلمته، أن "مواجهة خطاب الكراهية لم تعد مجرد ترف فكري أو مناسبة أممية عابرة، بل غدت ضرورة ملحة تفرضها التداعيات الإنسانية والاجتماعية القاسية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان".



وأوضح أن "الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة أسفرت عن استشهاد وجرح عدد كبير من المواطنين، ونزوح ما يفوق المليون نسمة، فضلًا عن تدمير القرى، وتجريف المنازل، ومحو المعالم الأثرية"، مشيرًا إلى أن "هذه المعطيات تخلّف تداعيات إنسانية واجتماعية عميقة تتجاوز الأطر السياسية الضيقة، وتتسبب في تأجيج التشنجات وإظهار التنوع اللبناني بصورة سلبية، في حين أنه يمثل في الأصل ثروة وطنية إيجابية راسخة".



ورأى أن "الخطاب الإعلامي العام بات أكثر تشنّجاً، ونلمس آثاره في بعض وسائل الإعلام، وبكثافة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي".



ولفت الوزير مرقص، في هذا السياق، إلى أن "وزارة الإعلام لا تملك، وفق القانون الحالي، سلطة رقابية مباشرة على وسائل التواصل إلا أن لها دور وطني ومسؤولية أخلاقية لا يمكن التخلي عنهما، لا سيما أن تأجيج هذا الخطاب يهدد الاستقرار الاجتماعي، وقد يؤدي إلى أحداث أمنية".



سعادي



بدوره، قال القائم بالأعمال بالإنابة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، سامي سعادي: "في مرحلة مفصلية بالنسبة للبنان، يعمل الاتحاد الأوروبي مع شركائه على مكافحة انتشار خطاب الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي"، لافتًا إلى أنه "من خلال شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمكّنا من الوصول إلى ما يقارب خمسة آلاف شخص في 38 مجتمعًا محليًا، من الشمال إلى الجنوب، عبر أنشطة الحوار والوساطة وبناء الثقة، ومن خلال مبادرة "دوائر""، مؤكدًا "دعم الصحافيين وصنّاع المحتوى في جهودهم لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت".



أليكو



من جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بليرتا أليكو، في كلمتها، أنه "في وقت يمكن فيه للمعلومات المضللة والسرديات المفرقة أن تعمّق التوترات في لبنان، في ظل التداعيات المستمرة للنزاع، يصبح تعزيز التواصل المسؤول أكثر أهمية من أي وقت مضى". ولفتت إلى أنه "من خلال حملة "سوا منضل بخير"، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه على تعزيز التضامن، والقيم الإنسانية المشتركة، والخطاب العام البنّاء الذي يجمع المجتمعات بدلًا من أن يفرقها".