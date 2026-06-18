عودة التغذية الكهربائية إلى بلدات في مرجعيون وحاصبيا والعرقوب بعد انقطاع 3 أسابيع

عادت التغذية الكهربائية إلى بلدات في مرجعيون وحاصبيا والعرقوب بعد انقطاع دام اكثر من ٣ اسابيع بجهود جبارة من الفرق الفنية في مؤسسة كهرباء لبنان، ومواكبة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي ، بحسب الوطنية للاعلام.