الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نصار في مقابلة مع CNN يرفض أي تدخل خارجي في لبنان ويدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
2026-06-18 | 09:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
نصار في مقابلة مع CNN يرفض أي تدخل خارجي في لبنان ويدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة
أكد وزير العدل عادل نصار، في مقابلة مع شبكة CNN، أن الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن بسط سيادتها على كامل أراضيها و شدد على وجوب حصر السلاح بيد الدولة، رافضاً أي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية، ومشدداً على أن بناء الدولة يمر أولا بحصر السلاح بها و تعزيز مؤسساتها.
وقال نصار إن لبنان عانى لسنوات طويلة من تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية، مؤكداً رفضه للتدخل الإيراني وشدد على أن تفكيك البنية العسكرية للحزب هو واجب و مهمة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية . كما اوضح بأن المسار التفاوضي في واشنطن أساسي للبنان. مذكرا ان يجب دائما ان يفاوض لبنان عن نفسه و أن بقاء السلاح غير الشرعي يؤدي إلى اضعاف موقف لبنان التفاوضي ولفت الى أن حزب الله يفضل أن تفاوض ايران عن لبنان بدلاً من أن يفاوض لبنان عن نفسه وهذا مرفوض.
وأضاف نصار أن لبنان يطالب المجتمع الدولي بوقف جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، معتبراً أن وضع حزب الله الحالي مرتبط بالتدخل الإيراني في لبنان. وقال إن الحزب يعمل اليوم ضمن إطار يخدم المصالح الإيرانية، الأمر الذي انعكس سلباً على سيادة الدولة اللبنانية وقدرتها على اتخاذ القرارات الوطنية من خلال مؤسساتها الدستورية.
وأشار نصار إلى أن استعادة السيادة الكاملة تتطلب مجموعة خطوات متكاملة، أبرزها بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وتفكيك البنية العسكرية لحزب الله.
ودعا وزير العدل المجتمع الدولي إلى دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية، مؤكداً أن تعزيز قدرات الدولة هو الطريق الوحيد لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية. واعتبر أن قدرة لبنان على معالجة الأزمات عبر القنوات الدبلوماسية ترتبط بامتلاك الدولة وحدها قرار الحرب والسلم.
وفي سياق متصل، أكد على ان المصلحة الوطنية تكمن في تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية.
وعن الوضع الإنساني، وصف وزير العدل المشهد في لبنان بأنه "مأساوي ورهيب"، مشيراً إلى سقوط أكثر من ثلاثة ألف قتيل وآلاف الجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم نتيجة التصعيد العسكري. ولفت إلى أن الدمار طال المنازل والمؤسسات والبنية التحتية.
وأوضح نصار أن الحكومة اللبنانية تعمل بصورة متواصلة لتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين، من مراكز الإيواء إلى المساعدات الغذائية والخدمات الضرورية، مشيراً إلى أن لبنان يواجه هذه التحديات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وإمكانات محدودة جداً.
ودعاة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للبنان.
أخبار لبنان
مقابلة
خارجي
لبنان
ويدعو
السلاح
الدولة
التالي
الرئيس عون ترأس اجتماعا تحضيرياً لمفاوضات واشنطن بحضور قائد الجيش والسفير كرم وأعضاء الوفد العسكري
الصحة في تحديث للحصيلة الإجمالية للعدوان: 3912 شهيدا و11873 جريحا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:37
حزب الكتائب يرفض الطرح القائم على تدخل سوري لحصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
06:37
حزب الكتائب يرفض الطرح القائم على تدخل سوري لحصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار دولية
2026-05-14
رئيس الوزراء العراقي يتعهد بالعمل على "حصر السلاح بيد الدولة"
أخبار دولية
2026-05-14
رئيس الوزراء العراقي يتعهد بالعمل على "حصر السلاح بيد الدولة"
0
أخبار لبنان
2026-04-09
شقير يدين "الوحشية الإسرائيلية" ويدعو إلى قرار لبناني حاسم: السلاح بيد الدولة فقط
أخبار لبنان
2026-04-09
شقير يدين "الوحشية الإسرائيلية" ويدعو إلى قرار لبناني حاسم: السلاح بيد الدولة فقط
0
أخبار لبنان
2026-04-20
السفير الأميركي يؤكد دعم واشنطن لسيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
2026-04-20
السفير الأميركي يؤكد دعم واشنطن لسيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:59
لا اختلاس للمال العام في "كازينو لبنان" و"BetArabia"...
أخبار لبنان
11:59
لا اختلاس للمال العام في "كازينو لبنان" و"BetArabia"...
0
أخبار لبنان
11:59
وصول قافلة مساعدات أردنية إلى لبنان دعماً للقطاع الصحي والمستشفيات
أخبار لبنان
11:59
وصول قافلة مساعدات أردنية إلى لبنان دعماً للقطاع الصحي والمستشفيات
0
أمن وقضاء
10:42
الجيش يواصل تفكيك قنابل إسرائيلية غير منفجرة في الجنوب
أمن وقضاء
10:42
الجيش يواصل تفكيك قنابل إسرائيلية غير منفجرة في الجنوب
0
أخبار لبنان
10:34
حزب الله: العدو يحاول منذ 4 أيام التقدم باتجاه كفرتبنيت وتلة علي الطاهر وتصدينا لكل محاولات التقدم
أخبار لبنان
10:34
حزب الله: العدو يحاول منذ 4 أيام التقدم باتجاه كفرتبنيت وتلة علي الطاهر وتصدينا لكل محاولات التقدم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:49
ترامب لهيئة البث الإسرائيلية: من المرجح جدا أن أدعم نتنياهو في الانتخابات لكن أنتظر معرفة باقي المرشحين ولدي علاقة جيدة معه لكنه يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية وأنا مستعد للقائه
آخر الأخبار
10:49
ترامب لهيئة البث الإسرائيلية: من المرجح جدا أن أدعم نتنياهو في الانتخابات لكن أنتظر معرفة باقي المرشحين ولدي علاقة جيدة معه لكنه يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية وأنا مستعد للقائه
0
خبر عاجل
11:06
معلومات للـLBCI: بناء على كتاب من الانتربول تم التحقيق مع ر.ط للإشتباه بإستيراده معدات تستعمل لتصنيع مسيرات لحزب الله وتوقيفه واحالته الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي اشار بتوقيفه واحاله موقوفا الى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة ابو علوان
خبر عاجل
11:06
معلومات للـLBCI: بناء على كتاب من الانتربول تم التحقيق مع ر.ط للإشتباه بإستيراده معدات تستعمل لتصنيع مسيرات لحزب الله وتوقيفه واحالته الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي اشار بتوقيفه واحاله موقوفا الى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة ابو علوان
0
أخبار دولية
00:22
في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم
أخبار دولية
00:22
في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم
0
فنّ
09:58
بـ5 مليارات مشاهدة... نانسي عجرم تتربّع على عرش يوتيوب عربياً
فنّ
09:58
بـ5 مليارات مشاهدة... نانسي عجرم تتربّع على عرش يوتيوب عربياً
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
12:04
لفائف الدجاج والمهلّبية بعجينة العثملية على طريقة الشيف جوزاف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
12:04
لفائف الدجاج والمهلّبية بعجينة العثملية على طريقة الشيف جوزاف منصور (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
في صور دمار طال المباني والسيارات ومحاولات إعادة الإعمار بدأت
تقارير نشرة الاخبار
07:43
في صور دمار طال المباني والسيارات ومحاولات إعادة الإعمار بدأت
0
أخبار لبنان
04:36
كرامي من بكركي: قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
04:36
كرامي من بكركي: قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
00:35
قاليباف: لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار من الضاحية الجنوبية إلى جميع أنحاء لبنان
أخبار دولية
00:35
قاليباف: لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار من الضاحية الجنوبية إلى جميع أنحاء لبنان
0
علوم وتكنولوجيا
13:49
الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة صناعة نفسه
علوم وتكنولوجيا
13:49
الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة صناعة نفسه
0
رياضة
13:44
مونديال 2026: صعود عربي لافت يغيّر خريطة كرة القدم العالمية
رياضة
13:44
مونديال 2026: صعود عربي لافت يغيّر خريطة كرة القدم العالمية
0
رياضة
13:39
كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين
رياضة
13:39
كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الـLBCI على الضفة السورية لمعبر العريضة... أين أصبحت أعمال بناء الجسر؟ وما الذي يمكن قراءته خلف هذا المشروع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الـLBCI على الضفة السورية لمعبر العريضة... أين أصبحت أعمال بناء الجسر؟ وما الذي يمكن قراءته خلف هذا المشروع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:39
نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية كما وزعته الولايات المتحدة
خبر عاجل
15:39
نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية كما وزعته الولايات المتحدة
2
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves
3
أخبار دولية
12:56
ترامب عن حزب الله: اسرائيل يمكنها ان تقوم بعمل افضل وسوريا ترغب بذلك ايضا لكن يجب ان نسترشد ما يريده لبنان
أخبار دولية
12:56
ترامب عن حزب الله: اسرائيل يمكنها ان تقوم بعمل افضل وسوريا ترغب بذلك ايضا لكن يجب ان نسترشد ما يريده لبنان
4
أخبار دولية
00:22
في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم
أخبار دولية
00:22
في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم
5
خبر عاجل
04:48
ترامب: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازمًا بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجّل فيه سوق الأسهم مستوىً قياسيًا جديدًا فيما تتهاوى أسعار النفط هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء
خبر عاجل
04:48
ترامب: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازمًا بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجّل فيه سوق الأسهم مستوىً قياسيًا جديدًا فيما تتهاوى أسعار النفط هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء
6
خبر عاجل
14:54
مصدر دبلوماسي للـLBCI: عبارة "ضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان" الواردة في مذكرة التفاهم بين ايران وأميركا تعني عدم وجود أي احتلال إسرائيلي للأراضي اللبنانية إلى جانب حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية الشرعية
خبر عاجل
14:54
مصدر دبلوماسي للـLBCI: عبارة "ضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان" الواردة في مذكرة التفاهم بين ايران وأميركا تعني عدم وجود أي احتلال إسرائيلي للأراضي اللبنانية إلى جانب حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية الشرعية
7
اسرار
00:48
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٦
اسرار
00:48
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٦
8
رياضة
07:51
بعد خيبة الأمل البرتغالية... إليكم أول تعليق من رونالدو بعد التعادل مع الكونغو
رياضة
07:51
بعد خيبة الأمل البرتغالية... إليكم أول تعليق من رونالدو بعد التعادل مع الكونغو
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More