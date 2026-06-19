تشديد أميركيّ على دعم لبنان وروبيو سيتصل بالرئيس عون

جدّد كلّ من السفيرة ندى حمادة معوض ووزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو ونائب مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ مايك نيدهام، تأكيد دعم الولايات المتحدة للرئيس اللبنانيّ جوزاف عون، وللحكومة اللبنانية، ولمؤسسات الدولة اللبنانية.

وشدّدوا، خلال اتصال، على التزام واشنطن المستمر بسيادة لبنان واستقراره.

وبحثوا التحضيرات لزيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض، والتي يُنتظر تحديد موعدها، خلال تموز المقبل.

كما سيجري الوزير روبيو اتصالًا بالرئيس عون اليوم، في خطوة تعكس استمرار التواصل والتنسيق رفيع المستوى بين بيروت وواشنطن.