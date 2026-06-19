فارس سعيد: التفاوض مع إسرائيل اليوم في ظروف أفضل

اعتبر النائب السابق فارس سعيد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تحرّك وفق مصلحته ومصلحة الولايات المتحدة الأميركية"، مشيراً إلى أن التحولات الدولية والإقليمية تنعكس بشكل مباشر على المسار اللبناني.

وفي ما يتعلق بالداخل اللبناني، رأى سعيد، في حديث إلى برنامج "جدل" على شاشة الـLBCI، أن "حزب الله يقول للشيعة ابقوا مع مصلحة إيران، فيما نحن نقول لهم عودوا إلى لبنان"، معتبراً أن "هذه هي المعركة الحقيقية بيننا وبين حزب الله".

وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية استدعاه احتلال إيراني في القرار اللبناني من خلال الإسنادين الأول والثاني وحتى في حرب عام 2006".

وفي السياق السياسي الداخلي، شدد سعيد على أنه "لا أحد قادر على حكم هذا البلد من خلال موقعه الطائفي".

وأكد أن الأزمة اللبنانية تتجاوز الانقسامات التقليدية وتفرض مقاربة وطنية شاملة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أشار إلى أن "الرئيس ترامب ليس 'أخوت'"، لافتاً إلى أنه يدرك أن الرئيس السوري "لا يستطيع ولا يريد الدخول إلى لبنان".

ولفت الى أن "الوفد اللبناني المفاوض يدخل هذه المرة في ظروف أفضل من السابق لأن إسرائيل تبحث أيضاً عن تسوية، وهو ما لم تكن تفعله من قبل".

في السياق، رأى سعيد أن "هذه الحكومة ورئيس الجمهورية باقيان"، معرباً عن ارتياحه لتمديد ولاية مجلس النواب لسنتين، قائلاً إن "ملف سلاح حزب الله والفجوة المالية يحتاجان إلى حلول قد لا تتحقق قبل عامين".