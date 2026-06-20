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تصعيد إسرائيلي عنيف على النبطية: غارات متتالية وشهداء في عربصاليم والدويـر ودير الزهراني
أخبار لبنان
2026-06-20 | 01:02
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تصعيد إسرائيلي عنيف على النبطية: غارات متتالية وشهداء في عربصاليم والدويـر ودير الزهراني
شن الطيران الحربي الاسرائيلي بعيد منتصف ليل الجمعة -السبت غارة على بلدة النبطية الفوقا.
وقصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي قرابة الخامسة فجرا مدينة النبطية واطرافها.
وقرابة السادسة والنصف من صباح اليوم تعرض حي الروس في بلدة النميرية لغارة جوية، دمرت عددا من المنازل ، وغارة على بلدة شوكين، وأخرى على بلدة حبوش .
كما شن الطيران فجرا غارة على منطقة كفرجوز النبطية ودمر مبنى سكنيا، واتبعها بعد اقل من نصف ساعة بغارة مماثلة مدمرا مبنى سكنيا اخر.
ونفذ قرابة السادسة والنصف من صباح اليوم غارة من دفعتين على بلدة عربصاليم وافيد عن سقوط 3 شهداء.
وتعرض جبل الرفيع عند الاطراف الشرقية لعربصاليم لسلسلة غارات جوية، كما تعرضت بلدة زبدين وسجدد ومزرعة المحمودية قرب العيشية لغارات.
في وقت نفذت مسيرة معادية غارة على دوار كفررمان واخرى على حي الراهبات في مدينة النبطية، وغارة على بلدة دير الزهراني حيث افيد عن سقوط شهيد.
وقرابة السابعة والنصف من صباح اليوم نفذت مسيرة معادية غارة على دراجة نارية عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير ادت الى سقوط شهيد.
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