وزيرة التربية إطمأنت إلى سلامة التلامذة والهيئة التعليمية بعد تعرض المنطقة القريبة من ثانوية البشائر في بعلبك لإعتداء إسرائيلي

اطمأنّت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلى سلامة التلامذة والهيئة التعليمية بعد تعرض المنطقة القريبة من ثانوية البشائر التابعة لجمعية المبرات الخيرية في بعلبك لإعتداء إسرائيلي لم تتعرض له المنطقة منذ فترة طويلة، واثنت على إجراءات المدرسة لضمان سلامة التلاميذ وصحتهم النفسية بالتعاون مع الأهالي .







وذكّر كل من مدير التعليم الثانوي خالد فايد ومدير التعليم الأساسي جورج داوود ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر بالمذكرتين رقم 36 و 40 ، في ضوء توسيع إسرائيل لعدوانها، "التي لا تلزم أي مدرسة بموعد محدد لإجراء امتحانات الصف التاسع الأساسي ، بل عندما تسمح الظروف الأمنية لكل منطقة بذلك" .

