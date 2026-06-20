غارات إسرائيلية عنيفة على النبطية وعدد من بلدات الجنوب وحصيلة أولية لضحايا تحت الأنقاض في عربصاليم

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم حزاماً نارياً من الغارات استهدف بلدات كفررمان، حبوش، النبطية الفوقا، شوكين، زبدين وكفرجوز، فيما تعرّضت مدينة النبطية لسلسلة غارات عنيفة أيضاً.

وقرابة الساعة التاسعة صباحاً، جدّد الطيران الحربي غاراته على مدينة النبطية وكفررمان والنبطية الفوقا، شوكين، دير الزهراني وكفرتبنيت، في حين نفّذت مسيّرة معادية غارة على جادة نبيه بري في النبطية، وأخرى هي الثانية اليوم على دوار كفررمان.

وفي حصيلة غير نهائية للمجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في حارة المأيل في بلدة عربصاليم، بعد استهدافها بغارتين وتدمير عدد من المنازل، تعمل فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف من كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية على رفع الأنقاض، حيث تم انتشال جثمان، فيما لا يزال أكثر من سبعة أشخاص تحت الركام.