الموسوي: لنوحد صفوفنا في مواجهة أعدائنا دفاعًا عن لبناننا

استعرض المستشار السياسي لأمين عام "حزب الله"، النائب السابق حسين الموسوي، خلال المجلس العاشورائي المركزي في مقام السيدة خواة في بعلبك، الأوضاع الراهنة، متوجهًا "إلى كل أهلنا في لبنان غير الحاقدين على المقاومة، الذين لا يعملون ما فيه مصلحة لعدو الوطن، إلى إخوتنا في وطننا الغالي، إن لبنان أمانة الله في أعناقنا يا أيها اللبنانيون الشرفاء، وأجيالنا القادمة تستحق منا وطناً آمنًا مستقرًا، لا ساحة صراع داخلي ولا مراهنات. ليكن الشعار الذي يجمعنا: نختلف سياسيًّا ولا نتنازع وطنياً. نقول لكل من بيده قرار أو لديه كلمة، اتقوا الله في هذا البلد، فإن إشعال نار الفتنة لا يحرق طرفاً دون آخر، بل يحرق الجميع في كل مكان. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى فقال: "وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".





وتابع: "من المفيد يا أيها العقلاء، مسلمين أو مسيحيين، أن تضعوا حدًّا للصمت والحياد بين الخير والشر والحق والباطل، وأن تنهروا وتذكّروا الرؤوس الحامية أن لا تأخذهم العزة بالإثم، وأن لا تعمى أبصارهم وقلوبهم كثعالب عندما تتحدى النمور حيث لا ينفعها الندم والحسرة. ومن منطلق الإخلاص للوطن والأمة والالتزام، ما ندعو إليه: تعالوا أيها الإخوة المخلصون لبلدهم لنوحد صفوفنا في مواجهة أعدائنا دفاعًا عن لبناننا وخدمة لأهلنا وإعمار أرضنا، فنجعل مصلحة أجيالنا فوق كل مصلحة حزبية وفئوية أو أجنبية معادية".













