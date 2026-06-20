سلام التقى سفير السعودية في زيارة بروتوكولية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، صباح اليوم، سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبدالرحمن الدوسري، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلّمه مهامه.



ورحّب الرئيس سلام بالسفير الدوسري في بلده الثاني لبنان، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

