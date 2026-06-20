وزيرة السياحة من زحلة: البردوني جزء من ذاكرة اللبنانيين وزحلة وجهة سياحية على مدار السنة

أكدت وزيرة السياحة لورا لحود أن "الاهتمام بمدخل منطقة البردوني هو اهتمام بصورة زحلة، وبالموقع الذي يحتله البردوني في ذاكرة اللبنانيين وفي حياة المدينة".







وقالت إن "زحلة تملك هوية خاصة، فهي قطاع اقتصادي نشيط يوفر فرص عمل ويفتح أسواقاً للمنتجات اللبنانية في مختلف أنحاء العالم، من دون أن ننسى أنها مركز أساسي للسياحة الدينية"، مضيفة ان "هذا التنوع يمنح زحلة القدرة على أن تكون وجهة سياحية على مدار السنة".







كلام لحود جاء خلال رعايتها افتتاح مدخل المقاهي والمطاعم في وادي البردوني، بحضور النائب جورج عقيص، ورئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب عدد كبير من فعاليات المنطقة.







وأكدت أن "هذا المشروع يثبت أن العمل السياحي مسؤولية مشتركة تجمع المؤسسات العامة والبلديات والقطاع الخاص والمجتمع المحلي ونوادي الاغتراب والمبادرات الفردية"، مشددة على أن "كل مشروع يحسّن موقعاً سياحياً، وكل مبادرة لاستقبال الزوار، تحمي جزءاً من الاقتصاد المحلي وتحافظ على قدرة لبنان على أن يكون جاهزاً لاستعادة الحركة والاستقرار".

