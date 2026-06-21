حبيب يستنكر الاستهداف الإسرائيلي لمبنى مصرف لبنان في النبطية

أعرب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن بالغ أسفه للاعتداء الذي استهدف بصورة مباشرة مبنى فرع مصرف لبنان في النبطية، "في انتهاك إسرائيلي لمؤسسة وطنية رسمية تشكّل ركناً أساسياً من أركان الدولة اللبنانية".



وأوضح حبيب في بيان، أن "أي استهداف للمؤسسات الرسمية والمالية يُعَد مساساً بالدولة اللبنانية وسيادتها، وبالدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المؤسسات في خدمة المواطنين ودعم الاستقرار".



وأكد أن "المؤسسات الوطنية تمثل إطاراً جامعاً لجميع اللبنانيين، وأن حمايتها وضمان استمرارية عملها يشكلان ركيزة أساسية للاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.



ونوّه "بالجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية وحاكم مصرف لبنان لمتابعة هذا الملف عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، بما يعزز حماية المؤسسات العامة ويحصّن دورها الوطني".



وإذ دعا إلى "تضافر الجهود الوطنية والدولية من أجل احترام القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الأعيان المدنية والمؤسسات الرسمية، وضمان استمرارية عملها في مختلف الظروف"، ناشد السلطات الرسمية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة منعاً لتكرار هذه الاعتداءات على مؤسسات الدولة وحماية اللبنانيين من خطرها".