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حزب الله: ندين نهج التفاوض المباشر مع العدو ومواصلة الحضور في الجلسات تنفيذ لأمر اليوم الذي تُصدره الإدارة الأميركية للسلطة اللبنانية
أخبار لبنان
2026-06-21 | 10:39
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حزب الله: ندين نهج التفاوض المباشر مع العدو ومواصلة الحضور في الجلسات تنفيذ لأمر اليوم الذي تُصدره الإدارة الأميركية للسلطة اللبنانية
أعلن حزب الله انه "بات واضحًا ومؤكدًا أن جولات التفاوض المباشر التي سيق إليها وفد السلطة اللبنانية إلى واشنطن، ليهز برأسه ويبصم على ما تسطره الإدارة الأميركية من إملاءات تصادر سيادة لبنان، وتنقل موقعه السياسي إلى ضفة المتصالحين مع الاحتلال الصهيوني وكيانه اللقيط".
وقال حزب الله في بيان: "ليس مأمولًا على الإطلاق أي خير ينجم عن هذه المفاوضات التصالحية، لأن منطلقها خاطئ ومريب وهدفها إذعان واستسلام".
وأضاف: "إننا في حزب الله ندين مجددًا نهج التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني وجولاته وما ينجم عنها وندين وظيفتها التعطيلية التي تشكل عثرة في مواجهة مشروع العدو وجهود الميدان المقاوم والتضحيات الكبيرة لشعبنا العظيم، والتي يمكن للسلطة تثميرها والضغط بأوراق القوة هذه، لتحقيق انسحاب كامل وغير مشروط من أرضنا اللبنانية".
ولفت الى أنه يعتبر مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر تنفيذ لأمر اليوم الذي تُصدره الإدارة الأميركية للسلطة اللبنانية، التي تُلبّي متفردة بقرارها وبمعزل، مخالفة للميثاق والدستور والقوانين، وتستجيب لما تعمل له أميركا وإسرائيل في زيادة المخاطر على لبنان واستقراره واستقلاله وسيادته.
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