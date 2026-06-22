مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: البحث تركز حول احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، الاجتماع الوزاري الدوري في حضور عدد من الوزراء.



وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد الاجتماع: "في مستهل الاجتماع، عرض الرئيس سلام التطورات السياسية وآثار الاعتداءات الإسرائيلية، كما وتركز البحث حول احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار، حيث استعرض الرئيس سلام الحشد الدولي من أجل تحقيق هذه الغاية. كما استعرض المجتمعون آلية تثبيت وقف إطلاق النار".



وأضاف: "من جهة أخرى، عُرضت المواضيع المتعلقة باحتياجات العودة، ولا سيما لجهة تأمين الاتصالات إلى عدد من المناطق الجنوبية. كما واطمأن الرئيس سلام من الوزراء المعنيين على وصول الصادرات اللبنانية إلى وجهتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومرورها إلى دول خليجية شقيقة أخرى أيضًا. وأيضا تباحث المجتمعون في التطورات العامة".