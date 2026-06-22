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سلام أشاد في اتصال مع الشيباني بموقف الشرع تجاه لبنان وأكد ترسيخ العلاقات المشتركة

أخبار لبنان
2026-06-22 | 07:17
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سلام أشاد في اتصال مع الشيباني بموقف الشرع تجاه لبنان وأكد ترسيخ العلاقات المشتركة
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سلام أشاد في اتصال مع الشيباني بموقف الشرع تجاه لبنان وأكد ترسيخ العلاقات المشتركة

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أثنى فيه على الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبّر عنه الرئيس أحمد الشرع خلال مقابلته التلفزيونية أمس، والتي وضعت حداً للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات سوريا تجاه لبنان.

وكانت المكالمة مناسبة لتأكيد متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، وضرورة متابعة العمل على ترسيخها على أسس جديدة من التعاون، من دولة إلى دولة، وعلى قاعدة المصالح المشتركة.

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