اجتماع للصدي مع الجهات المانحة في إطار الحوار الاستراتيجي المتواصل حول قطاع المياه

عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي، في إطار الحوار الاستراتيجي المتواصل حول قطاع المياه، الاجتماع النصف سنوي مع الجهات الدولية المانحة، في حضور رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان Cyril Dewaleyne، مديرة برنامج المياه والصرف الصحي في بعثة الاتحاد الأوروبي ايفنكا تودوروفا، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية AFD في لبنان جان برتران موث برفقة المهندس رامي صليبا والمستشارة لدى الوكالة ميراي رزق، الخبيرة الأولى في قطاع المياه والصرف الصحي في البنك الدولي سالي زغيب، رئيسة بعثة التنمية في السفارة الألمانية اوتا سيمون، مدير مشروع المياه في GIZ الألمانية نديم ملحم، ممثل بنك التنمية الألماني KFW بول سقيم، مديرة مشروع BGR سارة إناس، رئيس قسم المياه والاصحاح البيئي في "اليونيسيف" دومينيك بورتو والمتخصصة في برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامّة جوانا سعادة، نائب رئيس مكتب التعاون في السفارة السويسرية لوكس ريجر برفقة مسؤولة البرنامج الوطني للمياه ومعالجة التلوث ميشيل الجلخ.



وتناول البحث تقدم العمل المرتبط بالإصلاحات في قطاع المياه، لا سيما تحديث الهيكلية التنظيمية لوزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه الى جانب الدور الوظيفي.



وعرض الصدي للخطوات التي اتخذت في هذا الصدد، معلنا الانتهاء من تعيين مجالس إدارة مياه جديدة في مؤسسات بيروت وجبل لبنان، البقاع، الشمال والجنوب وفتح الباب للترشح لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية لنهر الليطاني.



كما جرى البحث في واقع قطاع الصرف الصحي وتقدّم العمل في هذا الصدد، خصوصاً بعد اتفاق الصدي مع البنك الدولي على وضع خطة لتأمين الاستدامة المالية لقطاع الصرف الصحي.



كما عرض الصدي لشؤون إنمائية مرتبطة بالقطاعات التي تعنى بها الوزارة مع وفد ضمن رؤساء بلديات: وادي شحرور السفلى جورج ابي راشد، وادي شحرور العليا حنا أبو مراد، حارة الست شادي الغاوي، بسابا شربل ابي أنطون، كفرشيما وسيم الرجي ونائب رئيس البلدية اندريه المر، برفقة منسق منطقة بعبدا في "القوات اللبنانية" جورج مزهر.