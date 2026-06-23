سلام وماكرون يبحثان نتائج مفاوضات سويسرا والتحضير لمؤتمري دعم الجيش وإعادة الإعمار

تلقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله متابعة نتائج زيارة الرئيس سلام إلى باريس.



كما تم تقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على المنطقة ولبنان.



كذلك جرى البحث في استكمال تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الإعمار.