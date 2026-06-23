لقاء تكريميّ في جمعية الصناعيين: لبنان يحصد 8 جوائز عالمية في التعبئة والتغليف

أقيم لقاء تكريميّ اليوم في مقر جمعية الصناعيين، احتفاءً بالشركات اللبنانية الفائزة بجوائز WorldStar Awards 2026، برعاية وزير الصناعة جو عيسى الخوري وبالتعاون مع جمعية الصناعيين برئاسة سليم الزعني، ومن تنظيم «ليبان باك» برئاسة نبيل الجميل.



وتُعدّ هذه الجائزة التي تنظمها منظمة التغليف العالمية WPO، من أرفع الجوائز العالمية وأهمها في قطاع التعبئة والتغليف.



وشارك فيها هذا العام نحو 500 عمل من أكثر من 40 دولة.



وتمكّن لبنان من حصد 8 جوائز عالمية من أصل 18 مشاركة لبنانية تأهّلت إلى المنافسة الدولية عبر مسابقة Arab StarPack التي تنظّمها «ليبان باك»، ما وضعه ضمن الدول العشر الأولى عالمياً من حيث عدد الجوائز المحققة.



ويعكس هذا الإنجاز قدرة الصناعة اللبنانية على الابتكار والمنافسة على المستوى الدولي رغم التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي يمر بها البلد.



وشارك في اللقاء بالإضافة الى الوزير عيسى الخوري والزعني والجميل، نائب رئيس منظمة التغليف العالمية سهى عطالله، وممثلين عن القطاع الصناعي ووسائل الإعلام والشركات الفائزة.



وأكد عيسى الخوري أنّ القطاع الصناعيّ اللبنانيّ يثبت مرة جديدة أنّ الإبداع والجودة والقدرة على الصمود أقوى من الأزمات.



وأشار إلى أنّ لبنان حقق إنجازًا لافتًا في هذه المسابقة WorldStar Packaging Awards 2026 .



وقال: "يكتسب قطاع التغليف أهمية متزايدة في ظل التحديات البيئية العالمية، وتعمل وزارة الصناعة على وضع الأطر الأساسية اللازمة لتشجيع إعادة التدوير وتعزيز الاقتصاد الدائريّ في مختلف القطاعات الإنتاجية".