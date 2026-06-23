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لقاء تكريميّ في جمعية الصناعيين: لبنان يحصد 8 جوائز عالمية في التعبئة والتغليف

أخبار لبنان
2026-06-23 | 09:01
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لقاء تكريميّ في جمعية الصناعيين: لبنان يحصد 8 جوائز عالمية في التعبئة والتغليف
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لقاء تكريميّ في جمعية الصناعيين: لبنان يحصد 8 جوائز عالمية في التعبئة والتغليف

أقيم  لقاء تكريميّ اليوم في مقر جمعية الصناعيين، احتفاءً بالشركات اللبنانية الفائزة بجوائز WorldStar Awards 2026، برعاية وزير الصناعة جو عيسى الخوري وبالتعاون مع جمعية الصناعيين برئاسة سليم الزعني، ومن تنظيم «ليبان باك» برئاسة نبيل الجميل. 

وتُعدّ هذه الجائزة التي تنظمها منظمة التغليف العالمية WPO، من أرفع الجوائز العالمية وأهمها في قطاع التعبئة والتغليف.

وشارك فيها هذا العام نحو 500 عمل من أكثر من 40 دولة. 

وتمكّن لبنان من حصد 8 جوائز عالمية من أصل 18 مشاركة لبنانية تأهّلت إلى المنافسة الدولية عبر مسابقة Arab StarPack التي تنظّمها «ليبان باك»، ما وضعه ضمن الدول العشر الأولى عالمياً من حيث عدد الجوائز المحققة. 

ويعكس هذا الإنجاز قدرة الصناعة اللبنانية على الابتكار والمنافسة على المستوى الدولي رغم التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي يمر بها البلد.

وشارك في اللقاء بالإضافة الى الوزير عيسى الخوري والزعني والجميل، نائب رئيس منظمة التغليف العالمية سهى عطالله، وممثلين عن القطاع الصناعي ووسائل الإعلام والشركات الفائزة.

وأكد عيسى الخوري أنّ القطاع الصناعيّ اللبنانيّ يثبت مرة جديدة أنّ الإبداع والجودة والقدرة على الصمود أقوى من الأزمات.

وأشار إلى أنّ لبنان حقق إنجازًا لافتًا في هذه المسابقة WorldStar Packaging Awards 2026 . 

وقال: "يكتسب قطاع التغليف أهمية متزايدة في ظل التحديات البيئية العالمية، وتعمل وزارة الصناعة على وضع الأطر الأساسية اللازمة لتشجيع إعادة التدوير وتعزيز الاقتصاد الدائريّ في مختلف القطاعات الإنتاجية".


في السياق نفسه، شدد الزعني على أنّ الفوز بهذه الجوائز يؤكد مرة جديدة مدى التزام الصناعة الوطنية بأعلى معايير الجودة العالمية. 

إذ أكد أهمية التغليف في تسويق المنتجات الصناعية، باعتباره يمنح المستهلك الانطباع الأول عن المنتج، أشار إلى أن صناعة التغليف في لبنان حققت نقلة نوعية كبيرة خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الجوائز التي تُحصد اليوم ليست سوى ثمرة لهذا الجهد المبارك، مؤكداً أن هذا النجاح يشكل رسالة ثقة بقدرات الصناعة اللبنانية التي تبقى ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

أمّا الجميل فأشار إلى أنّ نجاح الشركات اللبنانية هو ثمرة سنوات من العمل على تطوير قطاع التعبئة والتغليف وتعزيز ثقافة الابتكار فيه. 

ونوّه بالدور الذي تضطلع به «ليبان باك» في تنظيم وإدارة جوائز WorldStar العالمية نيابة عن منظمة التغليف العالمية WPO.

واعتبر أنّ هذا التكليف الدوليّ يعكس المكانة التي تتمتع بها الخبرات اللبنانية في هذا القطاع وثقة المجتمع الدولي بكفاءاتها التنظيمية والمهنية.

كذلك، قالت عطالله: «إن فوز الشركات اللبنانية بثماني جوائز عالمية في منافسة تضم أكثر من 40 دولة يؤكد أنّ الابتكار اللبناني قادر على الوصول إلى العالمية، ويبرهن أن قطاع التعبئة والتغليف يشكل محركاً أساسياً للابتكار والاستدامة وتعزيز التجارة والصادرات، وأن الصناعة اللبنانية قادرة على تحقيق التميز حتى في أصعب الظروف».

واختُتم اللقاء بتسليم جوائز WorldStar الرسمية للشركات اللبنانية الفائزة، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على قصص النجاح اللبنانية وتشجيع المزيد من الاستثمار في الابتكار والاستدامة، بما يعزز مكانة لبنان كمركز للتميّز الصناعي والتعبئة والتغليف في المنطقة.

أما الشركات الفائزة فهي: 
Gemayel Freres وقد فازت بثلاث جوائز
Unipak فازت بجائزتين
Pro Plus Creative
Rawi Rum
Tagbrands

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